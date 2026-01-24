«Родители Свечникова находятся в шоковом состоянии» — родственница пловца

Родственница жены пловца Николая Свечникова Алена Караман заявила «Матч ТВ», что родители погибшего спортсмена не спали несколько дней и находятся в шоковом состоянии.

© Соцсети

Во вторник морская полиция обнаружила в Босфоре тело мужчины, которое, как предполагалось, принадлежит Свечникову. Тело, которое было описано как сильно деформированное, подверглось стандартной аутопсии и посмертному исследованию, также были взяты образцы ДНК. Мать пловца Галина Свечникова в среду заявила «Матч ТВ», что ДНК‑тест подтвердил, что тело принадлежит ее сыну.

— Доставили ли тело Николая в Москву?

— Да, доставили. Где и когда будут похороны, семья решит, когда они долетят домой. Они очень‑очень измучились и в шоковом состоянии. Без сна и отдыха несколько дней, прошли невыносимые муки, — сказала Караман «Матч ТВ».

Свечников пропал в августе 2025 года во время заплыва через Босфор. На момент исчезновения ему было 29 лет.