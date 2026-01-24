Умер последний министр оборонной промышленности СССР

Последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов умер на 92-м году жизни. Об этом в субботу, 24 января, сообщает в своем Министерство промышленности и торговли России.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Михайловича», — говорится в сообщении.

Белоусов прошел карьерный путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, после этого был заведующим отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директором Ижевского механического завода.

В 1980 году он занял пост заместителя Министра оборонной промышленности СССР. Спустя семь лет возглавил союзное Министерство машиностроения, а с 1989 по 1991 год руководил Министерством оборонной промышленности СССР.

С распадом СССР стал президентом Корпорации оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ».

Борис Белоусов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также был лауреатом Ленинской премии. В последние годы он входит в состав Консультативного совета Минпромторга России.

Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин назвал одностороннее решение об объединении Германии ошибкой СССР. Экс-премьер подчеркнул, что с западными странами и руководством ФРГ нужно было торговаться, в том числе по вопросу долга в размере 32 миллиардов долларов, о списании которого впоследствии пришлось договариваться уже в 1999 году.