Мороз в Московском регионе окреп до 25 градусов

Мороз в отдельных районах Московского региона к началу вечера уже окреп до 25 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Столбики термометров в районе подмосковных Серебряных Прудов опустились до отметки в 25,3 градуса ниже нуля, в Черустях, что на восточных рубежах столичного региона метеостанция сообщает о морозе в минус 22,4 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, фиксируется минус 14 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что предстоящая ночь в столице и по области может стать холоднее минувшей, которую уже назвали самой морозной с начала нынешнего осенне-зимнего сезона.

"Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями мороз в Подмосковье может окрепнуть до 21-26 градусов, местами - до минус 30 градусов", - отмечали метеорологи.

В столице ожидается 24-26 градусов ниже нуля, в центре города - от 19 до 21 градуса мороза.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что ночь с 23 на 24 января стала самой холодной в Москве с начала зимы - на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, мороз окреп до 17,3 градуса. "До этого в лидерах был день 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял -16,4 градуса", - написал он в Telegram-канале. В Московской области, по его данным, столбики термометров ночью приблизились к отметке в минус 30 градусов. В частности, в Солнечногорске столбики термометров опускались до минус 28,2 градуса.

Причиной сильных холодов синоптики называют влияние гребня сибирского антициклона, растянувшегося в западном направлении. Морозная погода будет также 25 и 26 января, а значения средней суточной температуры в этот период могут оказаться на 12-13 градусов ниже нормы.