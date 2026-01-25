В дома жителей десятков многоэтажек в Жуковском вернули тепло

В Жуковском закончили восстановительные работы после коммунальной аварии из-за технологического порыва, сообщил в Telegram-канале глава одноименного городского округа Андроник Пак.

Чиновник записал видео с улицы Семашко и рассказал, что во все многоэтажки подается тепло. Сейчас специалисты обходят дома и осуществляют развоздушивание систем.

"Специалисты ходят по каждому дому, проверяют первые и последние этажи", - отметил глава округа.

Накануне из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды в Жуковском остались почти 4 тыс. жителей. Из-за случившегося отопление пропало в более чем 30 многоэтажках. Прокуратура начала проверку, оценит содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения и проконтролирует соблюдение сроков устранения последствий аварии.