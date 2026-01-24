Стало известно, где планируют похоронить продюсера Олейникова

Продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве 27 января. Об этом рассказал ТАСС его сын Максим.

© Global look

«Скорее всего, [похороны] будут на Троекуровском кладбище во вторник, 27 января», — уточнил он.

Александр Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти, по словам источников из окружения продюсера, стал оторвавшийся тромб.

Он пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Олейников работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет продюсер провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Кроме того, значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии.

Ранее умерла актриса из сериала «Слово пацана».