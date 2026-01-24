В российском регионе включили тревожные сирены из-за ситуации с реками

В Крымском районе Краснодарского края включили системы экстренного оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Причиной стало резкое повышение уровня воды в местных реках. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Крымского района.

Администрация опубликовала кадры, на которых патрульный автомобиль ГИБДД движется по населенному пункту и оповещает население о сложной ситуации из-за непогоды.

«Будьте внимательны и осторожны. Возможны подтопления», — сообщают патрульные по громкоговорителю.

Отмечается, что в Нижнебаканском сельском поселении Крымского района также включены сирены оповещения.

В районной администрации объяснили, что ливни и растаявший снег повысили уровень воды в реках «почти до неблагоприятных отметок».