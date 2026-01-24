Стало известно о новом ЧП в Кузбассе: в больницы отправились 46 человек
В Кемеровской области направили в клиники 46 человек в результате вспышки гриппа А в Прокопьевском доме-интернате для граждан с психическими расстройствами. Об этом пишут «Известия».
Напомним, что в новогодние праздники в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Региональный СК возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным источника, групповой случай заболевания вирусом гриппа А был зафиксирован с 23 по 24 января.
Собеседник газеты уточнил, что вирус лабораторно подтвержден у 16 человек, их доставили в Новокузнецкую городскую клиническую инфекционную больницу.
Еще 30 человек госпитализировали в Прокопьевскую больницу, среди них двое находятся в тяжелом состоянии, остальные 28 человек в состоянии средней степени тяжести, заметил источник.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что наблюдаемый в России резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ завершится через семь-девять недель.
По его словам, главная причина вспышки — это завершение новогодних каникул и возвращение учащихся в школы, что способствует активной передаче вирусов.
Резкая вспышка ОРВИ наблюдается в России после новогодних праздников
Ранее сообщалось, что в августе 2020 года в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Кемерове возник очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в интернате проживали 332 человека. В начале августа у 40 из них была диагностирована коронавирусная инфекция.