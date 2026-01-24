Стало известно о состоянии здоровья Маргариты Тереховой

Актриса Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением медиков, ее состояние в целом «соответствует болезни», рассказала её дочь Анна Терехова. Об этом пишет РИА Новости.

Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Запомнилась зрителям по ролям в картинах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Зеркало».

«Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей», — отметила Анна.

Девушка также поблагодарила всех, кто поддерживает её семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней «с добром и радостью».

Ранее сообщалось, что 25 мая 2024 года Терехову доставили в Боткинскую больницу. СМИ сообщили, что врачи диагностировали у народной артистки РФ желудочно-кишечное кровотечение.

Позже дочь актрисы сообщила, что на самом деле у ее мамы совсем другое заболевание. Она добавила, что через 3 дня ее выписали из клиники.