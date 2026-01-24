В Москву доставили тело пловца Николая Свечникова

Тело погибшего в Турции пловца Николая Свечникова доставили в Москву спустя ровно пять месяцев после пропажи спортсмена. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Альперен Чакмак.

© Соцсети

«Они летят в Москву, там будут заниматься организацией похорон. Тело Николая уже в Москве. Родители его очень устали. Таксист Тазедей Пезюл из таксопарка в Малтепе с первого дня помогал нам здесь, он отвез их в аэропорт», — сообщила @msk1_news родственница семьи Свечниковых Алена Караман.

По словам адвоката, для установления точной причины смерти понадобится от трех месяцев до полугода — это будет сложно, поскольку тело пролежало в воде пять месяцев.

Свечников был одним из участников масштабного международного заплыва через Босфор, прошедшего 24 августа. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился. Его долго искали началось следствие. 21 января тело было обнаружено на берегу неподалеку от зоны финиша. На следующий день родители опознали сына.