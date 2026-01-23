Доктор Мясников процитировал Илона Маска и назвал его красавцем

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал американского предпринимателя Илона Маска красавцем из-за его цитаты про веру в лучшее. Мнением о бизнесмене он поделился в Telegram.

Мясников выложил цитату Маска, в которой тот отметил, что перед своей кончиной призвал бы окружающих быть оптимистами и с энтузиазмом смотреть в будущее.

«В целом я считаю, что для качества жизни лучше ошибиться в сторону оптимизма и оказаться неправым, чем ошибиться в сторону пессимизма и оказаться правым», — также заявил предприниматель.

Комментируя это утверждение, Мясников отметил, что к Маску можно относиться по-разному, и при этом выразил согласие с его словами про оптимизм.

«Красавец, подписываюсь!» — написал доктор.

Ранее Маск также порассуждал про демографическую обстановку и заявил, что во всем мире снижается коэффициент рождаемости. Он призвал окружающих рожать детей, подчеркнув, что в противном случае в будущем могут исчезнуть целые страны и культуры.