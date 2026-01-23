Россиян захотели обязать отчитываться о ВНЖ

Министерство иностранных дел России подготовило законопроект, предлагающий обязать проживающих за рубежом соотечественников отчитываться о наличии иностранного гражданства и ВНЖ за 60 дней с момента получения документа.

Документ опубликован на Федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

За неисполнение обязанности размер штрафа предлагается установить до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты, или ввести обязательные работы до 400 часов.

Законопроект может вступить в силу с января 2028 году, если его примут.