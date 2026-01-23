Садальский про назначение Богомолова: "Его сожрут с г****м"

Министр культуры России Ольга Любимова 23 января назвала имя режиссера, который после смерти Игоря Золотовицкого назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Им оказался Константин Богомолов.

Любимова выразила надежду, что создатель сериала "Содержанки" справится с новой работой, ведь он является режиссером театра и кино, драматургом, сценаристом, чей вклад в творчество занимает значимое место в современном культурном пространстве России.

При этом с 2019 года муж Ксении Собчак является художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной, а два года назад он возглавил Театр-Сцену "Мельников". "ТВ Центр" спросил экспертное мнение Станислава Садальского, выдержит ли Богомолов такую нагрузку.

"У Собчак спросите, она больше его знает, — пошутил Садальский. — Но, в принципе, он придумывает какие-то новые формы всегда — это хорошо. Театр — это живое. Мне кажется, это интересно будет. Если неинтересно будет, то его сожрут с г****м".

Напомним, Игорь Золотовицкий с 1989 года являлся педагогом Школы-студии МХАТ, а последние 13 лет был ректором. 14 января артиста не стало. Последние месяцы он боролся с раком.