Путин: в Физтехе так хорошо, что можно не выходить на пенсию

В Московском физико-техническом институте можно работать и на пенсии, и «после нее», заявил Владимир Путин. Президент посетил вуз и отметил высокий уровень организации учебного и научного процесса.

Глава государства встретился со студентами МФТИ в Долгопрудном в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января. Он поздравил учащихся с праздником и подчеркнул, что им повезло учиться в таком престижном вузе. Глава государства отметил, что обучение в Физтехе не только полезно, но и очень интересно.

«Здесь можно на пенсии работать, и после, не выходить никуда, ни на какую пенсию», - пошутил президент.

Путин добавил, что в вузе можно также заниматься научной и производственной деятельностью или бизнесом. Ректор Дмитрий Ливанов поддержал слова президента и добавил, что многие выпускники МФТИ становятся успешными предпринимателями. Он также отметил, что возможности для научной и производственной деятельности в вузе позволяют его выпускникам добиваться значительных успехов в различных сферах.

В ходе встречи Путин пошутил, что они с ректором привыкли говорить и не хотят уступать слово студентам. Однако он выразил готовность выслушать их и узнать о их планах и достижениях.

