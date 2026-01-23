Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 января, поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем в ходе посещения Московского физико-технического института (МФТИ).

© Администрация президента РФ

— Мы вас с Дмитрием Викторовичем (Ливановым, ректором — прим. «ВМ») поздравляем с наступающим праздником, с Днем студента — Татьянин день, — сказал глава государства.

Российский лидер 23 января встретился со студентами и выпускниками МФТИ в подмосковном Долгопрудном, передает РИА Новости.

24 и 25 января в кинопарке «Москино» пройдут тематические киновыходные, посвященные Дню студента. Для учащихся вузов и колледжей вход на мероприятия свободный, по предъявлению студенческого билета.

Кроме того, в рамках проекта «Зима в Москве» 25 января в столице пройдет спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню студента.

Этот праздник традиционно объединяет молодых и тех, кто сохраняет студенческий задор независимо от возраста.

В предстоящие выходные, 24 и 25 января, а также в другие дни в столице пройдет множество мероприятий, которые помогут интересно провести время. Какие места и события стоит посетить — в материале «Вечерней Москвы».