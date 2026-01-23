Мюзикл «Последняя сказка» готовится к грандиозному финалу

До финального показа мюзикла «Последняя сказка» остались считанные недели. Театральная компания «Бродвей Москва» объявила о завершении проката самой масштабной и зрелищной постановки Театра МДМ.

© Пресс-служба

9 марта 2026 года на сцене Театра МДМ состоится заключительный показ мюзикла «Последняя сказка», созданного театральной компанией «Бродвей Москва» в партнерстве с МТС Live и Яндекс Афишей. После полутора лет ежедневного проката спектакль, покоривший сердца сотен тысяч зрителей, сходит со столичной сцены. За время проката кассовые сборы спектакля превысили два миллиарда рублей, благодаря чему «Последняя сказка» стала самым популярным мюзиклом после «Ничего не бойся, я с тобой!».

Премьера «Последней сказки» состоялась 7 декабря 2024 года и сразу вошла в историю: за несколько недель до первого показа было продано более 100 000 билетов, что стало абсолютным театральным рекордом. Помимо беспрецедентных для российского театра кассовых сборов, постановка стала и самым дорогостоящим спектаклем в истории Театра МДМ. Достаточно отметить, что один лишь ковер-самолет, развевающийся на ветру под звёздным небом и уносящий героев в эффектный волшебный полет, обошелся создателям почти в 30 миллионов рублей.

© Пресс-служба

Тысячи зрителей в своих интернет-отзывах отмечали феноменальную зрелищность и масштаб «Последней сказки», сравнивая мюзикл с «Призраком Оперы», «Королём Львом», «Аладдином» и «Мулен Руж». Отдельных восторгов удостоились увлекательный сюжет, яркая музыка — включая легендарный хит Таркана Şıkıdım, — и, конечно, безупречный уровень исполнения.

Самый волшебный мюзикл будет идти на сцене Театра МДМ ежедневно, кроме понедельников, до 9 марта.

