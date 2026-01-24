МИД РФ предложил усилить наказание за несообщение о втором гражданстве

Министерство иностранных дел России предложило принять законопроект, предусматривающий наказание за несообщение о втором гражданстве или виде на жительство за рубежом (ВНЖ).

Уточняется, что законопроект разработан в рамках плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.

Граждан РФ обяжут отчитываться вне зависимости от места проживания, в России или другой стране, в срок 60 дней с момента получения документа о наличии иностранного гражданства или ВНЖ. В противном случае им будет грозить уголовная ответственность: в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года. Законопроект также предусматривает назначение обязательных работ на срок до 400 часов согласно статье 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ предлагается подавать в обязательном порядке в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение за рубежом. В настоящее время уведомлять российское дипломатическое представительство за рубежом можно по желанию. Предлагается установить "комфортный срок" в один год подачи уведомлений после того, как закон вступит в силу. В МИД России уточнили, что такой длительный срок обусловлен среди прочего обширной географией проживания россиян за границей, которое включает регионы, удаленные от загранучреждений.

Решение о подаче подобного уведомления вступило в силу еще в 2023 году, однако в настоящее время не существует уголовной или административной ответственности за решение не делать этого за рубежом. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2028 года.

В российском дипломатическом ведомстве исходят из того, что эта мера "повысит эффективность деятельности загранучреждений по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан".