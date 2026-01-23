У объявленной в розыск российской поэтессы нашли рак

Российская поэтесса Вера Полозкова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла свой диагноз на фоне новости об объявлении в розыск. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Полозковой, у нее нашли «базальный рак кожи». Она опубликовала скриншот переписки с подругой, в которой упомянула, что сейчас готовится к операции.

«А я думала, в сорок уже почти ничего не происходит», — пошутила поэтесса.

Также она отметила, что наконец получила долгожданный развод, а ее альбомы вернулись на стриминговые сервисы.

Накануне стало известно, что МВД объявило в розыск Полозкову, которая покинула Россию после начала специальной военной операции. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.