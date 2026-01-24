В Совете Федерации предложили дорабатывать ЕГЭ без его отмены

В Совете Федерации предложили создать при Рособрнадзоре постоянный экспертный совет для обсуждения возможных изменений и доработки единого государственного экзамена. С такой инициативой выступил сенатор Игорь Мурог, сообщает РИА Новости.

По его мнению, в состав совета должны войти представители школ и вузов, педагогического сообщества, а также родительских объединений. Такая структура, как считает сенатор, позволит на регулярной основе рассматривать предложения по обновлению ЕГЭ и обеспечит реальный общественный контроль за развитием экзаменационной системы. Мурог отметил, что за годы существования ЕГЭ стал важной частью российской системы образования и эффективным инструментом оценки знаний выпускников.

Он подчеркнул, что отказ от экзамена из-за эмоциональных дискуссий или ностальгии по прежним форматам обучения был бы неверным решением. Сенатор указал, что текущая задача заключается не в демонтаже уже действующего механизма, а в его дальнейшем совершенствовании — повышении прозрачности, объективности и понятности для всех участников процесса. Он также поддержал позицию Рособрнадзора, который ранее заявил о готовности к открытому и профессиональному диалогу по вопросам развития ЕГЭ. По словам Мурога, любые изменения в системе экзамена должны опираться на анализ данных, экспертные оценки педагогов и мнение родителей, чтобы ЕГЭ соответствовал современным требованиям образования.

При этом он подчеркнул важность сохранения принципа равных возможностей при поступлении в вузы, который обеспечивает единый экзамен, одновременно призвав последовательно устранять спорные моменты, создающие излишнюю нагрузку на выпускников или не отражающие реальный уровень их подготовки.