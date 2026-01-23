Поэтесса Полозкова* сообщила, что у нее диагностировали рак

У поэтессы Веры Полозковой*, которую накануне объявили в розыск по уголовной статье, диагностировали рак. Об этом она рассказала в личном блоге в запрещённой соцсети. Сторис с признанием стала своего рода реакцией на новость о розыске. Полозкова* опубликовала скриншот переписки со знакомой, которая поинтересовалась её состоянием, а та в ответ рассказала о жизненных трудностях.

Полозкова* рассказала, что розыск — не единственное неожиданное событие в её жизни. Оказывается, на днях у неё нашли базальный рак кожи и уже назначили операцию.

«Я, кстати, помню это чувство очень ясно: семнадцатилетняя святая уверенность, что 35 — это последний событийный предел жизни. Дальше комментарии, послесловия, инвалидная коляска, деменция, могила. А тут так весело. Зря я переживала, в общем», — так прокомментировала поэтесса происходящее.

Напомним, в настоящее время Полозкова* проживает за пределами РФ. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга поэтессу внесли в феврале 2025 года.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.