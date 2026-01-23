Отец найденного в Красноярске подростка рассказал об отношениях с сыном

Отец пропавшего, а затем найденного в Красноярске 14-летнего подростка заявил, что не планирует наказывать сына. Об этом передает РИА Новости.

На вопрос агентства мужчина ответил, что абсолютно точно не будет наказывать сына за этот инцидент. Он также сообщил, что очень рад возвращению подростка.

«Речь идет о том, что теперь нужно построить заново отношения. Поэтому это вопрос сложный», — рассказал бизнесмен.

Ранее мужчина заявил о возможном похищении 14-летнего сына. Предварительно, подросток ушел из дома с неизвестным человеком вечером в четверг, 22 января, и не вернулся. После этого его отцу поступило сообщение с требованием выкупа.

Позже пропавшего мальчика нашли в съемной квартире вместе с неизвестной девушкой. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.