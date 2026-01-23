Депутат Вассерман поддержал сокращение изучения иностранного языка в школах

Идея сократить количество часов, выделенных на изучение иностранного языка в школах, представляется вполне оправданной, ведь главное в освоении языка — практика. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«В данном случае предмет для сокращения выбран в целом разумно. Весь мировой опыт показывает, что все-таки надежное обучение иностранным языкам возможно только методом погружения, то есть массированного общения на соответствующем языке и чтения», — цитирует Вассермана NEWS.ru .

По его словам, традиционные школьные методы обучения иностранным языкам не дают значительных результатов, поэтому в школах нужно ограничиваться лишь базовыми знаниями, а в дальнейшем при необходимости человек сможет освоить язык самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено уменьшить количество часов на изучение иностранного языка. По словам ректора МПГУ Алексея Лубкова, в 5-7-х классах занятия могут быть сокращены с трех до двух уроков в неделю.

Как писала ранее «Парламентская газета», Минпросвещения подготовило проект приказа, в соответствии с которым количество часов изучения иностранных языков учениками 5-7-х классов в 2026 году могут сокращается с трех до двух в неделю.