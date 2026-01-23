Богомолов выступил с заявлением после назначения ректором Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов назвал «большой честью и серьезным вызовом» свое назначение ректором Школы-студии МХАТ. Об этом он рассказал «Известиям».

Прежний ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался 14 января. Двадцать третьего января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора.

Любимова напомнила, что Богомолов - худрук Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка). Министр подчеркнула, что Богомолов успешно совмещает работу в театре с педагогической деятельностью. Он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

«Для меня это большая честь и серьезный вызов. Это великая школа и великая традиция, достояние русской культуры», - подчеркнул Богомолов.

Он пообещал продолжить развивать и приумножать славу Школы-студии МХАТ как ведущего театрального вуза страны.