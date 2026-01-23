Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

© Вечерняя Москва

Богомолов — российский режиссер театра и кино, драматург и театральный деятель. За вклад в развитие сценического искусства ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

С 2019 года он является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с 2024 года возглавляет Театр-Сцену «Мельников». Также Богомолов занимается педагогической деятельностью и проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.

— Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов! — написала Любимова в своем Telegram-канале.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ и заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он продолжительное время боролся.