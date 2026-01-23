В России предложили поощрять родителей за детей-отличников

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев подготовил законопроект, предоставляющий родителям дополнительный оплачиваемый отпуск за успехи детей. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.

Согласно инициативе, один из родителей ученика, получившего золотую медаль или ставшего победителем всероссийской олимпиады, сможет взять пять оплачиваемых дней отдыха. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс.

Свищев пояснил, что государство награждает медалями детей и поощряет учителей, но незаслуженно забывает о родителях, чей ежедневный труд и поддержка стоят за этими достижениями.

По его мнению, мера станет знаком благодарности от страны и будет способствовать укреплению семьи и престижа образования. Законопроект в ближайшее время будет направлен на правовую экспертизу и обсуждение с коллегами и профильными министерствами.

