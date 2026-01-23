Зачет по досугу. «Афиша» подготовила яркие планы на День студента

Специальная подборка развлечений на 25 января в семи городах России.

© Скриншот

25 января 2026 года, в День студента, «Афиша» подготовила специальный проект – маршрут для студентов в партнерстве с 2ГИС. Это подборка мест и событий, которые стоит посетить в главный студенческий праздник, а также в любой другой день – вне зависимости от сезона. В некоторых локациях можно показать студенческий и получить скидку. Наряду с двумя столицами яркие маршруты доступны в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Томске.

«Афиша» собрала локации, где можно провести день ярко и без лишних трат: зайти в уютные кафе, выбрать камерный театр, заглянуть в галерею с молодежными выставками по студенческому билету, встретиться с друзьями и найти доступные развлечения в городе. Маршрут особенно полезен тем, кто хочет быстро составить план выходного без долгих поисков, – все собрано в одном месте и удобно открывается в сервисе 2ГИС.

В подборках есть разные форматы – от культурных точек до мест, где можно просто переключиться после учебы и провести время своей компанией, или же познакомиться с кем-то новым. Например, посетить «Хогвартс Холл» в Новосибирске (да, такой есть!), литературный коктейль-бар в Доме писателя в Екатеринбурге или камерный театр с атмосферой 18 века в Казани.

Маршруты от «Афиши» доступны в сервисе 2ГИС в семи городах: