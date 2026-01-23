В Приморье построят лестницу для пенсионерки, добиравшейся в магазин ползком

Администрация города Находка в Приморском крае отреагировала на публикацию в социальных сетях о трудностях 77-летней женщины, которая была вынуждена добираться в магазин на четвереньках.

Ранее в сети распространились кадры, на которых пенсионерка буквально на четвереньках спускалась по скользкому склону. Раньше к ее дому вела лестница, сейчас же она сгнила.

Глава Находки Тимур Магинский совместно с местной прокуратурой и сотрудниками регионального центра социального обслуживания населения посетили 77-летнюю Наталью Герасимову.

"Наталья Алексеевна живет в добротном частном доме с пластиковыми окнами, хозяйственными постройками во дворе, заготовленными дровами со своей близкой знакомой. Подруга помогает пожилой женщине в быту, прибирает, топит печь, ходит в магазин. Она просит Наталью Алексеевну не ходить на дальние расстояния самостоятельно, но та любит гулять, бывать в магазине, общаться с людьми", - рассказали в администрации.

В мэрии подчеркнули, что сразу от выхода из ее дома протоптана тропинка по склону. Есть и второй путь, он длиннее и безопаснее, однако женщина выбирает идти по привычной дороге. Она рассказала, что когда-то здесь была лестница, но ее переломали и растащили.

Специалисты соцслужбы вручили пенсионерке небольшой продуктовый набор, а также предложили помощь соцработника. По поручению главы Находкинского ГО сейчас проводятся замеры для строительства лестницы, которой Наталья Алексеевна сможет пользоваться. Она будет построена на внебюджетные средства.