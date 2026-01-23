В Приморье построят лестницу для пенсионерки, добиравшейся в магазин ползком
Администрация города Находка в Приморском крае отреагировала на публикацию в социальных сетях о трудностях 77-летней женщины, которая была вынуждена добираться в магазин на четвереньках.
Ранее в сети распространились кадры, на которых пенсионерка буквально на четвереньках спускалась по скользкому склону. Раньше к ее дому вела лестница, сейчас же она сгнила.
Глава Находки Тимур Магинский совместно с местной прокуратурой и сотрудниками регионального центра социального обслуживания населения посетили 77-летнюю Наталью Герасимову.
"Наталья Алексеевна живет в добротном частном доме с пластиковыми окнами, хозяйственными постройками во дворе, заготовленными дровами со своей близкой знакомой. Подруга помогает пожилой женщине в быту, прибирает, топит печь, ходит в магазин. Она просит Наталью Алексеевну не ходить на дальние расстояния самостоятельно, но та любит гулять, бывать в магазине, общаться с людьми", - рассказали в администрации.
В мэрии подчеркнули, что сразу от выхода из ее дома протоптана тропинка по склону. Есть и второй путь, он длиннее и безопаснее, однако женщина выбирает идти по привычной дороге. Она рассказала, что когда-то здесь была лестница, но ее переломали и растащили.
Специалисты соцслужбы вручили пенсионерке небольшой продуктовый набор, а также предложили помощь соцработника. По поручению главы Находкинского ГО сейчас проводятся замеры для строительства лестницы, которой Наталья Алексеевна сможет пользоваться. Она будет построена на внебюджетные средства.
"Спасибо неравнодушным находкинцам за то, что не проходят мимо нуждающихся людей старшего поколения, за такой сигнал. Соответствующие меры уже приняты, а лестница на склоне, которая облегчит прогулки Натальи Алексеевны, появится в ближайшее время", - отметил Тимур Магинский.