Назван уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%. Такие данные следуют из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование проводилось с 16 по 18 января среди 1,5 тыс. респондентов. По данным социологов, большинство опрошенных — 80% — считают, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями. По сравнению с предыдущим замером оба показателя выросли на один процентный пункт.

Положительную оценку деятельности правительства дали 51% участников опроса, что на один пункт ниже прежнего значения. При этом работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов — этот показатель остался без изменений.

Среди политических партий наибольшую поддержку по-прежнему получает «Единая Россия» — 41%. Уровень одобрения КПРФ составил 8%, ЛДПР — 10%, «Новых людей» — 4%. Поддержка «Справедливой России» снизилась на один пункт и составила 3%.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов сообщал, что россияне понимают и преодолевают вызовы, с которым сегодня столкнулась Родина, так же, как их предки, что способствовало консолидации общества и укреплению доверия к президенту РФ Владимиру Путину как гаранту целостности государства.