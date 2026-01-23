Летевший в Якутск самолет сел в Красноярске

Самолет авиакомпании "Якутия", летевший по маршруту Новосибирск - Якутск, по технической причине совершил посадку в Красноярске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 2 часов ночи по местному времени (22:00 мск 22 января) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Якутск воздушное судно (737-800) авиакомпании "Якутия" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского", - говорится в сообщении.

Посадку осуществлена в штатном режиме. Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.