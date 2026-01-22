В Госдуме разъяснили особенности новой системы оплаты труда педагогов

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко разъяснила особенности новой системы оплаты труда (НСОТ) педагогов.

«Потребность в этом существует, о заработной плате учителя мы говорим уже много лет», — заявила она в беседе с ОТР.

По её словам, учителя берут на себя ответственность с точки зрения образовательной и воспитательной функции, и у них дополнительная нагрузка — в том числе за счёт растущих объёмов работы.

«Поэтому очень хотелось бы, чтобы эксперимент показал положительный результат, и распространить его в целом на всю систему образования», — сказала Пилипенко.

Как отметила депутат, гарантированная часть зарплаты в 70% избавит педагогов от необходимости добирать часы, а их активность выразится во второй части заработной платы в размере 30%.

«Это и написание, может быть, новых методических каких-то указаний, это и разработка планов, это воспитательная работа, которая обязательно должна быть включена в основную деятельность. Вот от объёмов этой работы уже будут зависеть стимулирующие выплаты», — заключила Пилипенко.

Ранее сообщалось, что в России новую систему оплаты труда педагогов могут внедрить в 2027 году.