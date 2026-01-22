На могилу Талызиной принесли живые розы к 91-летию артистки

Актриса Валентина Талызина могла бы отметить 91-летие 22 января. О состоянии ее могилы в этот день стало известно изданию aif.ru.

© Global look

На ее могиле на Ваганьковском кладбище установлен крест и стоит черно-белое фото, на котором актриса сидит в задумчивой позе. Ко дню рождения на могилу принесли живые розы, расчистили снег.

В соседней могиле покоится мать Валентины Талызиной — Анастасия Трифоновна.

Валентины Талызиной не стало 21 июня этого года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.