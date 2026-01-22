Иностранный блогер нырнул в прорубь в Якутске при -53 °C

Фрэнк, уроженец Нидерландов, создает контент о выживании в суровых условиях и на этот раз приехал в морозную Якутию.

В момент его прибытия столбик термометра опустился до -53 градусов, ютубер успел прогуляться по улицам города, поучаствовать в футбольном матче с жителями и даже сделать фото с главой администрации.

В большинстве районов Якутии в течение ближайших суток ожидается снег средней интенсивности. Дожди и снегопады прогнозируются на северо-западе, юге, востоке региона, а также в Колымском округе. Об этом информирует Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи предостерегают от сильных холодов, в первую очередь в западных и северо-восточных улусах. Ночью температура в этих зонах может снизиться до -45…-50° в низменностях. На западе и в нижнем бьефе реки Лены отметки термометров составят -42…-47°, особенно в ясную погоду.