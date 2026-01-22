Летчики заступились за пилота, который посадил самолет в пшеничное поле

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник считает, что предъявленный летчику Сергею Белову за посадку самолета на пшеничное поле два с половиной года назад иск на сумму 118,9 миллиона рублей, является слишком обременительным. Об этом пишет NEWS.RU.

Неясно, сможет ли пилот когда-либо выплатить такую сумму, отметил собеседник издания.

Сытник заявил, что для обычного человека, у которого есть семья, ипотека, автомобили и пожилые родители, этот иск недоступен.

При этом заслуженный пилот подчеркнул, что экипаж действительно допустил ошибку, приземлившись на поле, и они уже понесли за это наказание. Он также добавил, что им просто повезло успешно приземлиться.

Ранее стало известно, что пилоту Сергею Белову, посадившему пассажирский самолет в поле в Новосибирской области осенью 2023 года, в суде предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей. Поводом стали повреждения воздушного судна.