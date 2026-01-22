В РПЦ выступили против «нейроисповедей» и «оживления фотографий» с помощью ИИ

Русская православная церковь (РПЦ) призывает к осторожному пользованию нейросетями. При этом у РПЦ уже есть профильная комиссия, которая, например, рассматривает такие вопросы: является ли этичным создание икон с помощью нейросетей или может ли церковная музыка, созданная ИИ, называться искусством. Отдельно секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов раскритиковал популярную функцию «оживления» фотографий умерших людей.

— А они (умершие — прим. «ВМ») давали на это разрешение? В уста людей могут вкладывать высказывания, которые бы они никогда не сделали (...) Это целый бизнес. Вам хочется увидеть свою умершую маму. И вот ваша умершая мама с вами говорит. Психологи говорят, что так сокращается время горевания. Но разве оно должно сокращаться? — возмутился Абрамов.

Священнослужитель сравнил оживление фотографий с помощью искусственного интеллекта с некромантией, которая запрещена священным Писанием. По его словам, это ни что иное, как «игры с усопшими», которые «приближают к сатане».

Отдельно Абрамов осудил «нейроисповеди», которые проводят «виртуальные батюшки». Несмотря на то, что такой формат может сделать беседу с духовником доступной для большего числа людей, желание упростить себе жизнь с помощью ИИ церковь считает грехом.

— Если человеком управляют обезличенные технологии — это предмет глубокой богословской оценки. То же самое касается и общественных объединений, и медиа (...) Патриарх недавно говорил, что информация превращается в оружие, сравнимое по силе воздействия с ядерным, — напомнил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит портал «Накануне.ру».

До этого Кипшидзе уже объяснял, что замена живого священника ИИ может представлять опасность для человека как в духовном, так и в физическом плане.