Цифровой аватар Высоцкого выступит в Москве в день рождения поэта

В день рождения Владимира Высоцкого — 25 января — в Live Арене состоится шоу-концерт цифровых аватаров известных артистов «Высоцкий. Высота» в сопровождении симфонического оркестра. Это событие, посвященное великому поэту, актеру и музыканту Владимиру Семеновичу Высоцкому — одной из самых значимых фигур ХХ века.

Премьера шоу состоялась осенью 2025 года — организаторы сообщили, что работали над проектом более двух лет и за это время изучили все известные и неизвестные материалы о Владимире Семёновиче, чтобы воссоздать его голос, харизму, энергетику и манеру исполнения.

Цифровой аватар Высоцкого был создан с помощью передовых технологий, ключевой из которых является motion capture (технология захвата движения), позволяющая с максимальной точностью перенести в цифровой мир пластику и движения артиста. Актёром, который «оживил» цифровой образ Владимира Семёновича, выступил Сергей Безруков.

— О Владимире Высоцком знают в каждой нашей семье и для нас, при создании проекта, было важно передать его наследие молодым поколениям в понятной форме. И формат, объединивший живое шоу, симфонический оркестр и цифровой мир — стал лучшим решением. Мы максимально бережно отнеслись к наследию Владимира Семеновича, с каждым показом совершенствуем цифровых аватаров и наполнение шоу. Это здорово, что сегодня мы можем услышать великого творца на большой площадке в цифровом образе и получить яркие впечатления и эмоции, — комментирует продюсер шоу Александр Мамонов.

Вместе с Сергеем Безруковым в шоу выступают цифровые аватары популярных исполнителей: Сергея Шнурова, Леонида Агутина, Сергея Безрукова, Полины Гагариной и Григория Лепса. Специально для проекта были переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные с ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна. Впервые эти хиты звучат в новых аранжировках вместе с цифровым аватаром легенды на большой сцене в сопровождении джаз-оркестра Георгия Гараняна и симфонического оркестра «Глобалис».

Проект реализован при активном участии Никиты Высоцкого и Оксаны Ярмольник. Именно они стали первыми зрителями и главными экспертами фокус-группы, оценивающей достоверность цифрового аватара артиста. Музыкальным продюсером шоу выступил музыкант, композитор, основатель и фронтмен Therr Maitz, создатель шоу «LAB с Антоном Беляевым» — Антон Беляев.