О смерти молодой актрисы молчали полгода

42-летняя актриса Анастасия Городенцева прославилась благодаря роли в фильме "Любка". О том, что она умерла, стало известно буквально на днях. Однако трагическое событие случилось еще летом прошлого года. Почему близкие так долго молчали об этом, неизвестно.

Однако актриса Мария Букнис, известная по ролям в сериалах "Склифосовский", "Мент в законе", "Вампиры средней полосы" и работавшая с Городенцевой, в разговоре с aif.ru предположила, что Анастасия сама могла пожелать скрыть от общественности информацию о своей смерти.

По словам Букнис, Городенцева была скрытной по характеру. Однако известно, что артистка боролась с онкологическим заболеванием. Ее похоронили на Хованском кладбище.

Журналисты выяснили, что Анастасия Городенцева состояла в браке с режиссером, продюсером, сценаристом, актером и художником Александром Сухаревым. У них остался семилетний сын.