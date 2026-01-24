Сотни российских туристов застряли на Кубе

Сотни туристов застряли на Кубе из-за, предварительно, неисправного самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Global look

В публикации говорится, что самолет авиакомпании Conviasa должен был вылететь из Питера в Варадеро сегодня в 22:30. Однако рейс переносили сначала на сутки, а потом еще на день. Пассажирам сообщили о неисправности борта.

Туристы обеспокоены тем, что ремонт затянется еще на несколько дней, и планируют подавать коллективную жалобу.

Также известно, что самолет авиакомпании Conviasa сняли с рейсов в конце февраля 2025 года. В сентябре его вернули в эксплуатацию.

