В Санкт-Петербурге продолжается акция «Студенческий десант»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается акция, направленная на знакомство обучающихся различных вузов с профессией полицейского.

21 января 2026 года в УМВД России по Адмиралтейскому району высадился десант студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Знакомство с работой полиции началось с дежурной части. Будущим юристам рассказали, что дежурная часть – это сердце любого отдела полиции. Именно сюда обращаются и звонят граждане, а оперативный дежурный принимает решение о том, как их сообщения и обращения будут отрабатываться, какой наряд полиции и куда отправить, необходим ли выезд следственно-оперативной группы.

Далее студенты пообщались с сотрудниками уголовного розыска и дознания, узнали особенности их работы, послушали интересные истории из службы и смогли задать все интересующие вопросы. Завершилось мероприятие знакомством с патрульно-постовой службой полиции. Как узнали студенты, сотрудники ППСП являются передним краем борьбы с уличной преступностью. Именно они первыми приходят на помощь, обеспечивают порядок и безопасность в общественных местах.