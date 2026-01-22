В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

В Бурятии стоят почти 60-градусные морозы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Алексей Цыденов.

В селе Тохорюкта Хоринского района столбики термометров достигли отметки в минус 56 градусов. Ранее республиканские синоптики прогнозировали аномально-холодную погоду без осадков. В ночные часы в целом по региону температура варьировалась от минус 37 до минус 42 градусов. В Прибайкалье показатели составляют от минус 29 до минус 34 градусов.

В конце декабря 55-градусные морозы наблюдались в Якутии. Ниже 40 градусов температура упала также в Амурской области, Хабаровском крае и Магаданской области. В середине января 50-градусные морозы ударили по Красноярскому краю.

В городе Тулун Иркутской области 50-градусный мороз не выдержали местные теплотрассы. За пару дней на теплосетях в городе произошло семь порывов.