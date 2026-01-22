Губернатор заявил о пьяных роженицах в новокузнецком роддоме

Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк возложил ответственность за массовую гибель младенцев в роддоме Новокузнецка на матерей. Об этом сообщает «Лента новостей Кузбасса».

По словам Середюка, матери погибших младенцев не наблюдались у врачей и имели вредные привычки. Кроме того, большинство умерших новорожденных, как заявил губернатор, были недоношенными. Середюк также заявил, что общественность поспешила возложить вину за гибель детей на врачей.

«Некоторые мамы не наблюдались в дородовом периоде. Вообще нет истории болезни, нет анализов, нет понимания, какое состояние здоровья было у будущей мамы. Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем. Некоторые злоупотребляют, у них есть вредные привычки. Конечно же, недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения», — заявил он.

Напомним, что массовая гибель младенцев произошла в роддоме №1 в Новокузнецке во время новогодних праздников. Всего с 1 по 11 января в роддоме скончались девять детей. После этого учреждение было закрыто на карантин. Общего диагноза у этих младенцев установлено не было.