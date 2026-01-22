Губернатор заявил о пьяных роженицах в новокузнецком роддоме

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о пьяных роженицах в ГКБ №1 Новокузнецка, где за новогодние праздники не удалось спасти девять младенцев. Заявление политик сделал во время прямой линии, запись которой опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Он призвал не делать поспешных выводов и дождаться заключения экспертов. Также Середюк пояснил, что не считает врачебную ошибку причиной произошедшего в роддоме, так как у детей были разные доктора.

«Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются», — сказал губернатор.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке не стало по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.