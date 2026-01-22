Ремонт, новоселье и очередной иск для Долиной: как Лурье обживается в новой квартире

Въехавшая в спорную квартиру в Хамовниках, принадлежавшую ранее певице Ларисе Долиной, Полина Лурье уже поменяла замки и планирует ремонт и новоселье. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» ее адвокат Светлана Свириденко.

Напомним, что Долина продала квартиру Лурье в 2024 году. Однако после завершения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников, отказалась передавать недвижимость и смогла восстановить право собственности через суды. В декабре 2025 года Верховный суд вынес окончательное решение в пользу покупательницы. Но только 19 января она смогла получить ключи от квартиры.

По словам адвоката Светланы Свириденко, исполнительное производство официально завершено, и новая хозяйка квартиры «благополучно въехала и уже поменяла замки в дверях».

«Соседи очень доброжелательно настроены к Полине. Дом такой камерный; и его управляющий, и жильцы дома тепло приняли ее. Все хорошо», — поделилась она.

Юрист отметила, что Полина Лурье планирует делать ремонт в квартире и, «конечно, будет справлять новоселье». Однако судебные тяжбы пока не закончены, так как в ближайшее время будет подан иск о взыскании с Долиной всех судебных издержек.

«Оптимально было бы договориться о сумме компенсации… Но, думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся», — констатировала адвокат.

Эксперты же оценили будущие затраты Лурье на ремонт как весьма существенные. По данным агента по недвижимости Константина Муравьева, качественный ремонт с техникой и мебелью в такой квартире может стоить около 250 тысяч рублей за квадратный метр, то есть общая сумма приблизится к 60 млн рублей.

В свою очередь юрист Александр Хаминский советовал новой хозяйке обезопасить себя от потенциальных претензий, сделав опись всего, что находилось в квартире, с участием приглашенного нотариуса с видеофиксацией.