Легойда объяснил, с чем связаны причины нападения в школах России

Причины нападений в школах связаны с качеством образования и семейного воспитания, не обеспечивающего ученикам должного понимания допустимого и недопустимого для человека. Об этом в специальном интервью ТАСС ко Дню студента рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО МИД России Владимир Легойда.

"Если говорить о каких-то стратегических вещах, о том, как в принципе это можно уменьшить, то, с одной стороны, мы понимаем, что, к сожалению, вряд ли можно полностью исключить какие-то безобразия, в том числе и в образовательных учреждениях. А с другой стороны, это вопрос именно качественного образования. Потому что если человек способен на такой поступок, значит, как раз-таки в том самом образовании, составной частью которого является воспитание, что-то не так. Что-то не так либо в семье, либо в той же школе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях предотвращения школьных нападений.

По словам Легойды, именно в способности полноценного формирования личностей, способных на понимание допустимого для человека, лежит глобальный ответ на проблему школьных нападений.

"Созидание человека предполагает понимание этим самым сотворяющимся человеком того, что допустимо и что недопустимо, что он может сделать и чего он никогда не сделает, или, по крайней мере, будет понимать, что это делать нельзя. Это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что христиане понимают невозможность исключения зла, но должны стремиться его уменьшить.

"Христианский взгляд на мир таков, что в этом мире мы не можем полностью исключить зло, но стремиться его уменьшить мы можем и должны. В этом плане я считаю, что важнейший треугольник созидания личности - это семья, церковь, школа. Он имеет непреходящее значение и важность. Именно здесь происходит формирование личности, поэтому я стараюсь говорить об образовании и уделять этому внимание", - добавил глава синодального отдела. "Про то, как улучшить систему безопасности и где разместить тревожную кнопку, пусть говорят специалисты. Но если отвечать глобально, то, наверное, так", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 25 января.