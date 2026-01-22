Помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале иронично прокомментировал роль Дании во Второй мировой войне. Он напомнил, что датская армия сложила оружие спустя два часа десять минут после вторжения немецких войск 9 апреля 1940 года, передает ТАСС.

По словам председателя Российского военно-исторического общества, «героическая» оборона Дании стоила ее армии 36 человек убитыми и ранеными, а немецкому оккупационному корпусу — около 20. Мединский также отметил, что позднее несколько тысяч датчан, служивших в войсках СС, погибли на Восточном фронте. Он добавил, что в 1945 году датский остров Борнхольм освобождали советские солдаты.

Это заявление прозвучало на следующий день после речи президента США Дональда Трампа в Давосе, где он заявил, что Америка поступила «очень глупо», вернув Гренландию Дании после войны, и намерена добиться ее передачи для развертывания системы ПРО. Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства.

Историческая справка Мединского, видимо, призвана подчеркнуть контраст между военным прошлым Дании и ее современными геополитическими амбициями, а также напомнить о реальном вкладе разных стран в победу над нацизмом. Этот комментарий вписывается в текущей дискуссию о пересмотре послевоенного мироустройства.