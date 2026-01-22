Исследование Rambler&Co: две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары

Каждый четвертый опрошенный пользуется «умными» функциями при онлайн-покупках.

© Нейросеть

Медиахолдинг Rambler&Co и аналитики Купера провели опрос среди более 2 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, как россияне используют ИИ во время онлайн-покупок. Оказалось, что самые популярные инструменты – показ похожих товаров, поиск по фото и персональные рекомендации. Чаще всего ими пользуются, когда нет четкого понимания, что именно хочется купить.

Большинство россиян знакомы с «умными» функциями интернет-магазинов – системой рекомендаций и предложений, автоподбором и прочими. Стоит отметить, что многие из этих технологий (а также, например, показ похожих товаров) уже настолько органично встроены в интерфейсы маркетплейсов, что пользователи часто применяют их, не задумываясь об искусственном интеллекте «под капотом». Это объясняет высокую долю тех, кто не замечал такие функции (38%), и разрыв между общей осведомленностью (62%) и активным использованием (26% из тех, кто знает – 62%). ИИ в e-commerce чаще работает как незаметный помощник, предлагая варианты в знакомых интерфейсах, а не как отдельный сервис вроде чат-бота.

Востребованные инструменты

Среди самых популярных возможностей – показ похожих товаров. Часто алгоритмы предлагают альтернативы, среди которых можно найти более подходящий вариант. Этим пользовались 36% опрошенных, знакомых с ИИ-инструментами. На втором месте – поиск товара по фото (25%). Сегодня можно сфотографировать или заскринить понравившийся товар и по изображению найти, где его купить.

Тройку самых востребованных функций замыкают персональные рекомендации товаров (13%) – предложения, основанные на прошлых покупках. Еще 9% использовали предсобранную корзину на базе предыдущих заказов. Эта функция есть в Купере – товары собираются автоматически на основе предыдущих заказов пользователя с помощью ML-модели. Это персонализированный инструмент, который помогает экономить время пользователей на сборе продуктов с 15-20 минут до одной.

8% пробовали подбор модели или размера (при покупке одежды или обуви) на основе предыдущих заказов. 5% опрошенных обращались к умным чат-ботам в службах поддержки, а 4% – к голосовым помощникам для поиска товара.

Популярные сценарии

Согласно исследованию, чаще всего эти функции применяют, когда до конца не понимают, что именно хочется купить (32%). В таких ситуациях рекомендации могут подсветить ассортимент и подсказать, что подойдет лучше. Также ИИ-инструменты часто применяют в моменты, когда очень мало времени на выбор (20%) или просто для рутинных покупок (20%) – пополнить запасы продуктов, бытовой химии и средств гигиены. Кроме того, почти столько же (19%) обращаются к ИИ-инструментам для решения проблем с заказом или работой сервиса (19%), а 9% – при планировании будущих покупок.

Эффект и доверие

Почти половина опрошенных (45%) считает, что «умные» функции сокращают время при поиске товаров, причем из них 8% нашли экономию существенной. Лишь каждый четвертый (26%) не почувствовал заметного эффекта, а 29% признались, что пока не использовали их.

Более трети россиян (40%) в целом доверяют рекомендациям, которые для них формирует ИИ, причем 3% из них следуют им безоговорочно. 28% хотели бы видеть дальнейшие улучшения, а 32% пока не сформировали свое мнение о доверии умным сервисам.

Самые желанные инструменты

При этом большинство опрошенных с радостью воспользовались бы подборками товаров с лучшим соотношением цены и качества (66%). 18% пригодилась бы помощь с покупками в рамках конкретно заданного бюджета. 7% хотели бы, чтобы ИИ считал расход любимых товаров и напоминал о необходимости их докупать.

5% готовы пользоваться автоматическим сбором корзины на основе предпочтений и прошлых покупок. Еще по 2% пользовались бы готовым сбором корзины на день, неделю, месяц или под конкретный сценарий – например, прием гостей, отпуск или больничный.

Опрос проводился с 12 по 16 января 2026 года, в нем приняли участие 2067 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них – жители Москвы (39%), Санкт-Петербурга (8%), Новосибирска (3%), Екатеринбурга (2%), Нижнего Новгорода (1%), Казани (1%) и других городов России (46%).