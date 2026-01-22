Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

В Москве экстренно госпитализирован народный артист России, пианист и джазовый композитор Игорь Бриль. По данным Mash, 81-летнему музыканту стало плохо с сердцем дома на Беговой улице.

Прибывшая скорая помощь оказала первую помощь и доставила его в больницу, где он находится в кардиологическом отделении. Для Бриля это не первый серьезный приступ. В 2023 году он уже переживал экстренную госпитализацию, когда врачам пришлось восстанавливать сердечный ритм с помощью дефибриллятора.

Игорь Бриль — одна из ключевых фигур российского джаза, известный по выступлениям с мировыми звездами, включая Рэя Чарльза, Дэйва Брубека и Джо Хендерсона.

Ранее сообщалось, что известная российская актриса Галина Ненашева попала в больницу из-за сердечных проблем. По данным СМИ, 84-летней исполнительнице популярной песни «Белая лебедь» внезапно стало плохо, после чего на место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у актрисы нестабильную стенокардию. Галина Ненашева — популярная певица советской и российской эстрады, достигшая широкой известности в период существования СССР.