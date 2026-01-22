Россиян предупредили о последствиях частых перекуров на работе

Сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный в организации режим рабочего дня. Об этом рассказал Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, такие меры должны быть прописаны во внутренних документах компании. Собеседник агентства также подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ штраф за подобные нарушения не предусмотрен, в связи с чем работодатель не вправе накладывать денежное взыскание на сотрудника за перекуры. Однако количество перекуров должно соответствовать правилам отдыха, установленным в организации. Хаминский добавил, что курить разрешается только в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что самыми распространенными причинами для штрафов россиян на работе стали опоздания и неявка сотрудников.