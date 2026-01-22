Какие изменения ждут рынок труда

Сегодня происходит серьезная трансформация рынка труда. Развитие искусственного интеллекта, современных технологий идет стремительными темпами. Главное не только угнаться за ними, но и быть на несколько шагов впереди - понимать, что будет востребовано, чтобы выстраивать систему управления рынком труда и подготовки кадров с учетом этой динамики изменений, считает министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков.

"И здесь важно не только рассчитывать запрос и готовить по востребованным специальностям, но и в процессе обучения делать упор на развитие технологического мышления у молодежи, ведь и само наполнение привычных нам профессий под влиянием технологий будет трансформироваться", - подчеркнул глава Минтруда в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Министр отметил, что в перспективе ближайших лет будут востребованы квалифицированные рабочие, ИТ-специалисты, врачи, педагоги, инженеры, ученые.

По его словам, гонка зарплат закончилась, а рост - нет. "То есть тех темпов увеличения, которые мы видели в последние два года, ждать, скорее всего, не стоит. Ведь они отчасти компенсировали эффект низкой базы - в том числе, сложившейся в период пандемии. Но зарплаты все равно продолжат увеличиваться - в том числе, в реальном выражении", - уточнил министр.

При этом конкуренция за кадры продолжится. А соискатели стали больше внимания обращать на социальный пакет, который готовы предложить работодатели. "И это, кстати, востребовано у молодежи. Для них важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чтобы было время сходить на фитнес, провести досуг с друзьями, заняться самообразованием", - уверен глава Минтруда.