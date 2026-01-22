Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, какие изменения ждут рынок труда
Сегодня происходит серьезная трансформация рынка труда. Развитие искусственного интеллекта, современных технологий идет стремительными темпами. Главное не только угнаться за ними, но и быть на несколько шагов впереди - понимать, что будет востребовано, чтобы выстраивать систему управления рынком труда и подготовки кадров с учетом этой динамики изменений, считает министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков.
"И здесь важно не только рассчитывать запрос и готовить по востребованным специальностям, но и в процессе обучения делать упор на развитие технологического мышления у молодежи, ведь и само наполнение привычных нам профессий под влиянием технологий будет трансформироваться", - подчеркнул глава Минтруда в эксклюзивном интервью "Российской газете".
Министр отметил, что в перспективе ближайших лет будут востребованы квалифицированные рабочие, ИТ-специалисты, врачи, педагоги, инженеры, ученые.
По его словам, гонка зарплат закончилась, а рост - нет. "То есть тех темпов увеличения, которые мы видели в последние два года, ждать, скорее всего, не стоит. Ведь они отчасти компенсировали эффект низкой базы - в том числе, сложившейся в период пандемии. Но зарплаты все равно продолжат увеличиваться - в том числе, в реальном выражении", - уточнил министр.
При этом конкуренция за кадры продолжится. А соискатели стали больше внимания обращать на социальный пакет, который готовы предложить работодатели. "И это, кстати, востребовано у молодежи. Для них важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чтобы было время сходить на фитнес, провести досуг с друзьями, заняться самообразованием", - уверен глава Минтруда.