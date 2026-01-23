Долина оставила новой владелице квартиры подарок перед выселением

Перед выселением из своей бывшей квартиры в Ксеньинском переулке в центре Москвы певица Лариса Долина оставила новой владелице жилья подарок. Речь идет об оплате услуг жилищно-комунального хозяйства, которую звезда произвела в полном объеме, заявила в разговоре с Полины Лурье Светлана Свириденко.

«По ЖКХ Долина рассчиталась полностью, в том числе — за последний месяц. Так что претензий в связи с этим мы к ней не имеем», — подчеркнула Свириденко.

19 января стало известно, что судебные приставы начали принудительное выселение Долиной. Позже адвокат покупательницы квартиры певицы Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство артистки сняли с регистрационного учета.

Лурье решила продолжить судиться с Долиной

Ранее сообщалось, что Лурье решила продолжить судиться с Долиной. Она подаст заявление в Хамовнический суд, чтобы взыскать расходы на оплату госпошлин, услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры.