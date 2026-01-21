Скабеева фразой «собрались три русофоба» описала сцену с форума в Давосе

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева двумя фразами прокомментировала совместное выступление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба и польского лидера Кароля Навроцкого. В своем Telegram-канале она назвала их русофобами.

Журналистка выложила отрывок трансляции, в ходе которого Стубб в шутку заявляет, что Рютте якобы мог бы снизить напряженность вокруг Гренландии, после чего все трое смеются. «Спасибо, Алекс», — говорит затем генсек НАТО.

«Собрались вместе три русофоба: Рютте, Стубб, Навроцкий. И ржут», — описала Скабеева эту сцену.

Ранее ведущая «60 минут» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон боится российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Так она прокомментировала слова французского лидера о том, что необходимо создать оружие, аналогичное «Орешнику».