В зоне СВО отреагировали на скандальный тур российских звезд в Куршевель

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) возмутились скандальным туром российских звезд в Куршевель, пишет Telegram-канал «112».

В январе известная сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») отправила российских звезд в Куршевель и попала в скандал. Знаменитостей катали на частных джетах, развлекали в люксовом отеле и кормили устрицами. При этом обычным сотрудникам бутиков якобы урезали зарплату.

В ответ участник СВО записал видеообращение.

«От лица многих бойцов специальной военной операции хочу выразить наше недовольство», — сказал боец.

Он задался вопросом, если принимавшие участие в туре называют себя патриотами, то что они сделали для Родины и фронта. Также он предложил звездам снять видео, как они помогают фронту и делают полезное дело, а не публиковать материалы с весельем.

Ранее стало известно, что на празднование 25-летия со дня основания сети Rendez-Vous Russia пригласили модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других звезд.